Von Stuttgart nach Gerlingen Frechverlag verlagert Firmensitz

Gerlingen - Freizeit ist viel zu kostbar, um sie zu vergeuden. Unter diesem Motto hatte Eugen A. Krauss vor mehr als sechs Jahrzehnten den Frechverlag gegründet. Heute ist der Verlag nach eigenen Angaben deutschlandweit Marktführer im Bereich kreativer Freizeitbücher, die sich mit Basteln, Malen, Handarbeiten und Dekoration befassen. Im Sommer will der Verlag von seinem jetzigen Standort in Stuttgart-Weilimdorf nach Gerlingen ziehen. Wie der Projektentwickler Gieag mitteilt, ist das Unternehmen langfristiger Mieter in „Gerlingen Work“, einem vergleichsweise neuen Gebäudekomplex im Gewerbegebiet.