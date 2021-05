Rutesheim/Heimsheim - Vermutlich weil sie mit einem nicht zugelassenen Auto unterwegs waren, sind am mehrere Personen am frühen Freitagmorgen mit einem VW von Rutesheim über Perouse nach Heimsheim geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, fiel der VW, in dem ein 21-Jähriger saß, gegen 0.50 Uhr einem Zeitungsausträger im Bereich des Rutesheimer Bahnhofs auf. Er alarmierte die Polizei, die das Fahrzeug samt Insasse wenig später kontrollierte.