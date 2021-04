Dabei stellten die Beamten fest, dass die an dem VW angebrachten Kennzeichen entstempelt waren. Der 21-Jährige gab an, im Fahrzeug auf einen Bekannten zu warten. Die Polizei beschlagnahmte die Kennzeichen und erklärte dem Mann, dass das nicht zugelassene Fahrzeug nicht im öffentlichen Verkehrsraum bewegt werden dürfe. Als sie den 21-Jährigen darauf hinwiesen, dass er zudem gegen die derzeit geltenden Ausgangsbeschränkungen verstoße, erklärte er, dass er mit den öffentlichen Verkehrsmitteln den Heimweg antreten wolle. Um den VW wollte er sich in den nächsten Tagen kümmern.