Von Mönsheim in die Ukraine Mühle spendet Mehl für 26 000 Brote

Vor Kurzem wurden die Paletten bei der Mönsheimer Mühle abgeholt und zur Kastenmüller GmbH, einem Spezialisten für Müllerei- und Verfahrenstechnik, nach Martinsried bei München gebracht. „Das Unternehmen pflegt seit zweieinhalb Jahrzehnten partnerschaftliche Verbindungen in die Ukraine und hat deshalb aus erster Hand Informationen über die aktuelle Versorgungslage“, so Mönch. Kastenmüller transportiert die gesammelten Mehl-Spenden nach Lublin in Polen, von wo aus sie über einen Hilfskorridor nach Lwiw in der Westukraine gebracht werden. Dort werden die Mehlsäcke an Bäckereien verteilt.