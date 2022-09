Von Korntal-Münchingen nach London In historischer Zeit in London

In der Metropole ist es ruhig gewesen in den vergangenen Tagen, London war in Trauer um den Tod von Queen Elizabeth II. vereint. „Viele waren sehr emotional, wenn sie über die Queen geredet haben“, hat die 18-jährige Hannah Liesenfeld aus Korntal-Münchingen erlebt und in Gesprächen gehört. Liesenfeld hat ihr Abitur am Korntaler Gymnasium gemacht, seit wenigen Wochen ist sie in London für einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst. Sie ist in einer Kirchengemeinde im Norden der Metropole tätig.