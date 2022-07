Voltigieren Verletzungspech für heimische Teams

Der Jettinger hatte sich nach zahlreichen süddeutschen und baden-württembergischen Titeln mit der S-Gruppe im Jahr 2013 vom RFV Leonberg verabschiedet und anschließend vier Jahre lang die Schwestern Cassidy und Kimberly Palmer aus den USA betreut. „Das war eine tolle Zeit, wir sind in Bordeaux, Salzburg und in Katar gestartet und haben vier oder fünf Weltcupsiege feiern können“, erinnert er sich. Auch bei den Weltreiterspielen war er mit den amerikanischen Schwestern am Start.

Lokalmatadore mit guten Ergebnissen

Anschließend hat sich Wolfgang Renz dem Springreiten zugewandt. Auf dem Württemberger Wallach Carladus, den er einst für das Voltigieren gekauft hatte, startete er bei Turnieren in der mittelschweren Klasse M, nachdem er sich in die Leistungsklasse drei hochgearbeitet hatte. „Weiter bin ich allerdings nicht gekommen, zudem hat mich ein Kreuzbandriss eine Zeit lang außer Gefecht gesetzt“, erzählt Wolfgang Renz, der Ehrenmitglied beim Reit- und Fahrverein Leonberg ist.

Freuen konnte sich der langjährige Trainer über die guten Resultate der Lokalmatadoren: Anouk Aniol qualifizierte sich mit Rang vier bei den Junioren-Einzelvoltigierern für die Deutschen Jugendmeisterschaften. Zusammen mit Nafy Aniol landete sie im Senioren-Doppel ebenfalls auf Platz vier.

Bei den Junior-Doppelvoltigierern holten Valeria Stromberger und Annabell Lessmann die Bronzemedaille für die Gastgeber. Siegerin wurde Celina Bakirtas vom LRFV Renningen-Malmsheim. Eine weitere Siegerplakette für den LRFV holten das Renninger Team „Snoqualmie Vaulters“ bei den L-Gruppen. Nils Hoffmann rundete das gute LRFV-Ergebnis mit Rang drei im Junioren-Einzelvoltigieren ab.