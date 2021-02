Vollsperrung der Autobahn Lkw-Fahrer übersieht Stauende auf der A 8

Pforzheim - Drei Schwerverletzte und ein Schaden von circa 150 000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montagabend gegen 19 Uhr auf der Autobahn 8 kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim-Nord. Ein Sattelzuglenker, der von Karlsruhe kommend in Richtung Stuttgart unterwegs war, hatte das Ende eines Staus zu spät bemerkt. Er versuchte noch, auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln, kollidierte hierbei aber leicht versetzt mit dem vor ihm auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Mercedes Vito. In einer Kettenreaktion prallte der Vito auf eine Mercedes B-Klasse, welche wiederum auf einen Lkw geschoben wurde.