Volleyball-Saisonstart Rückschlag für die Flachter Blaubären

Groß ist der Jubel gewesen, als sich die Blaubären TSV Flacht Ende April in der Relegationsrunde den Klassenerhalt in der Oberliga gesichert haben. Umso größer sind die Enttäuschung und der Frust, als Post vom Verband kam, in der mitgeteilt wurde, dass die Flachter nun doch wieder zurück in die Landesliga müssen. Der Abstieg eines zweiten Regionalligisten, SG Mads Ostalb, war der Auslöser. „Das ist ein herber Nackenschlag, der uns mindestens zwei Jahre zurückwirft“, ärgert sich der Flachter Abteilungsleiter Michael Kaiser und kann das Vorgehen nicht nachvollziehen. „Die berufen sich da auf ihre Statuten, in denen auf irgendwelchen hinteren Seiten im Kleingedruckten steht, dass wir keine Berechtigung auf den Platz in der Oberliga haben, obwohl wir die Relegation gewonnen haben.“