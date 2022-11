Volleyball-Regionalliga TSF verliert gegen Ludwigsburg

Bislang hätten die Volleyball-Frauen der TSF Ditzingen davon profitiert, dass sie gegen Mannschaften im hinteren Tabellenfeld spielten. „Ludwigsburg war jetzt eine Mannschaft, die uns gezeigt hat, wo wir stehen“, sagte Lothar Benz, Trainer des Regionalligisten, der am Sonntag gegen den Tabellennachbarn Barock Volleys MTV Ludwigsburg zu Hause in vier Sätzen mit 1:3 (17:25, 25:23,15:25, 19:25) verloren hat. „Im Pokalfinale hatte uns Ludwigsburg noch ziemlich deutlich aus der Halle geschossen, jetzt hat man gemerkt, dass wir gut im Training sind und hungrig sowie bissig agiert haben“, so Lothar Benz. „In einem Satz haben wir etwas ungünstig gespielt, ansonsten konnten wir über eine ziemlich lange Zeit mithalten.“