Volleyball-Regionalliga Ditzingen feiert erfolgreiche Premiere

Die Gastgeberinnen kamen gut in die Partie und machten ihre Punkte im Angriff und mit dem Block am Netz. Der erste Durchgang wurde mit 25:15 gewonnen. Als Ditzingen im zweiten Satz mit den Aufschlägen zu viel riskierte und dadurch einige Punkte abgab, glich Biberach mit 25:21 aus. Die Order des Trainers, den Ball zunächst sicher ins Spiel zu bringen, folgte prompt – und zahlte sich aus. Die TSF legten mit dem 25:19 wieder vor, mussten dann aber im vierten Satz zunächst einen 1:6-Rückstand wett machen. Sie nutzten die Probleme der Gäste in der Annahme dann aber konsequent aus und beendeten die Partie mit 25:18. TSF Ditzingen: Becker, Pastow, Marschall, Köck, Rund, Tötemeier, Rieger, Stefanica, Rauscher, de Chazal Burchard, Beuchle, Wiedemann.