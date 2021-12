Bereits am Donnerstagabend war die Mannschaft mit einem 3:1 (24:26, 25:23, 25:23, 25:16) gegen den Ligakonkurrenten TG Bad Waldsee in die vierte Runde des Verbandspokalwettbewerbs eingezogen. Lothar Benz nutzte diese Begegnung, um viel durchzuwechseln. Unter anderem setzte er auch Janna Schweigmann ein, die am kommenden Wochenende im Punktspiel – erneut gegen Bad Waldsee – aushelfen soll. Die Tochter der ehemaligen Ditzinger Spielerin Britta Schweigmann, die zuletzt für ein Jahr in der Bundesliga in Straubing gespielt hat, ist zu ihrem Heimatverein zurückgekehrt.