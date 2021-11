Volleyball-Oberliga Flachter sind auch in Weissach nervenstark

Die Gastgeber, die an ungewohnter Heimstätte in Weissach antreten mussten, fanden nur schwer in die Partie. Neben den Langzeitverletzten Nico Schulz und Benjamin Schoch mussten auch die beiden Diagonalangreifer Tomas Zemanek und Julian Ophey passen. Während des Spiels fiel dann noch der krampfgeplagte Sebastian Heermann aus.