Volleyball-Oberliga Flachter machen Lust auf mehr

Weissach - Es bleibt noch Luft nach oben. Unter dem Strich steht aber für die Volleyballer des TSV Flacht, die als Spielgemeinschaft mit dem TSV Schmiden an den Start gehen: Das erste Oberliga-Heimspiel in der Vereinshistorie ist rundum gelungen. Mit dem 3:2 gegen den TV Hausen wurden die ersten beiden Punkte auf der Habenseite verbucht. Wo sich bei den ermüdenden Landesliga-Doppelspieltagen in der Landesliga kaum 30 Zuschauer auf der Tribüne verloren, feuerten zur Prime Time am Samstag Abend rund 80 Fans das eigene Team lautstark an. Selbst in der Regionalliga kommen einige Clubs nicht auf dieses Niveau. Der Abteilungsleiter Michael Kaiser war mit der Resonanz durchaus zufrieden, will aber mehr: „Unser Ziel ist, dreistellig zu werden.“