Volleyball-Oberliga Direkter Ligaerhalt für Blaubären noch drin

Blaubären planen mehrgleisig für nächste Saison

Die Planungen in Flacht für die kommende Saison laufen mehrgleisig. „Alles andere als der Weg über die Relegation wäre eine Überraschung“, sagt der Abteilungsleiter Michael Kaiser. Bereits jetzt zieht er aber ein positives Fazit der Saison. Der Grund: nachdem die Flachter kurzfristig eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Schmiden eingegangen waren und so den Platz des Partners in der Oberliga übernommen haben, starteten sie ohne Verstärkung eine Klasse höher in die Saison – und präsentierten sich da voll konkurrenzfähig.