Volleyball-Oberliga Die Sause steigt am letzten Spieltag

Großes Verletzungspech

Die TSF Ditzingen dominieren die Liga. Mit 17 Spielerinnen ist das Team in die Saison gestartet. Der große Kader – ein Glücksfall, wie sich herausstellen sollte. Denn das Verletzungspech war groß. Am schlimmsten erwischte es Bethany Trimble und Michaela Lukesova, die beide mit Achillessehnenriss ausgefallen sind. Noch ist ungewiss, ob und wann die Spielerinnen zurückkehren. Nicht unbedeutend für die weiteren Planungen. In den kommenden zwei Wochen soll eine Entscheidung darüber fallen, ob das Abenteuer Regionalliga in Angriff genommen wird. Die Tendenz, so Lothar Benz, geht jedoch dahin, dass sich die Mannschaft der Herausforderung stellen will.