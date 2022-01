Die Aufholjagd ging aber auch den Gastgebern nicht spurlos vorüber. Im Angriff und in der Annahme fehlten in der Folge ein paar Prozent, Rottenburg machte etwas weniger Fehler und glich mit dem 25:22 nach Sätzen aus. Im dritten und vierten Durchgang hielten die Gastgeber ihren Gegner dann aber durchgängig auf Distanz und sicherten sich mit 25:19 und 25:21 den dritten Heimsieg in dieser Saison.