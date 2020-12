Volleyball Nur eine halbe Saison – mit Absteigern

Klar ist von VLW-Seite, dass man an Ab- und Aufstieg trotz der speziellen Umstände festhalten will. Sollte eine Mannschaft auf ihre weitere Teilnahme verzichten, würden deren Partien jeweils mit 0:3 Sätzen gewertet – was den kampflosen Abstieg zur Folge haben könnte. In den Jugendklassen, für U 15 und U 17, hat der Verband den Meldeschluss derweil auf den 31. Januar verschoben. Eine konkrete Planung der Spieltage sei in diesem Fall noch nicht möglich. Bereits definitiv abgesagt ist der Pokalwettbewerb der Jugend für diese Saison.