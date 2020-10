Volleyball in Ditzingen TSF: Breit aufgestellt

Ditzingen - Die Oberliga-Frauen der TSF Ditzingen und der Saisonstart – das waren zuletzt zwei Komponenten, die nicht so richtig zusammen gepasst haben. Diesmal ist alles anders. Am ersten Spieltag wurde der TSV Burladingen glatt in drei Sätzen (25:12, 25:12, 25:19) nach Hause geschickt. Dabei ging es immerhin gegen einen Regionalliga-Absteiger. Ditzingens Trainer Lothar Benz hatte aber schon beim Einschlagen gesehen, dass der Gegner nicht mehr die Klasse hat, um sein Team ernsthaft zu gefährden: „Ich konnte munter durchwechseln und gehe davon aus, dass ein Großteil der Burladinger Mannschaft aus der vergangenen Saison nicht mehr dabei ist.“