Volleyball Frauen Der TSV Flacht strebt in die zweite Liga

Wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Helmut Schmidt, der einstige Bundeskanzler, hat vor vielen Jahren diesen Rat erteilt. Michael Kaiser und Yannic Hofmeister haben sich noch keinen Termin bei ihren Hausärzten besorgt, obwohl sie seit geraumer Zeit von einer Vision umgetrieben werden. Die Macher der Volleyball-Abteilung des TSV Flacht haben es sich in den Kopf gesetzt, eine Frauen-Mannschaft in der neuen Zweiten Bundesliga Pro an den Start zu schicken. „Als wir davon gehört haben, waren wir begeistert“, sagt Michael Kaiser euphorisch, „wir wollten schon lange in diese Richtung und hatten deshalb ein Konzept in der Schublade – nun kommt die Chance, die wollen wir ergreifen.“