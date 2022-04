Volleyball Flachter überstehen die Relegation

Die Jungs haben’s schon krachen lassen.“ Weiter ins Detail gehen wollte der Trainer Nicolas Reinecke nicht. Begossen wurde der Oberliga-Klassenerhalt vor Ort, auf der Rückfahrt im Bus und später auch beim gemeinsamen Essen beim Italiener. Die Blaubären aus Flacht, die sich im Vorjahr das Startrecht in der Oberliga über eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Schmiden gesichert haben, in der kommenden Saison dann wieder alleine unter eigener Flagge segeln werden, standen in der Relegation schon mit mehr als einem Bein wieder in der Landesliga.