Weissach-Flacht - Ein wenig mehr als eine klare 0:3-Heimniederlage hatte sich Nicolas Reinecke, der Trainer der SG Blaubären, gegen den Tabellenführer der Volleyball-Oberliga schon erhofft. „Der VfB Ulm war an diesem Tag das bessere Team, wenn wir aber unsere beste Leistung abgerufen hätten, wären wir auch in der Lage gewesen, einen Satz oder mehr zu gewinnen.“ Doch bei den Gastgebern fehlten an allen Stellen ein paar Prozente.