Volkshochschule Leonberg Exkursionen, Vorträge und Sprachkurse

Im Bereich Recht informiert die Buchautorin Petra Vetter in zwei getrennten Vorträgen über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Das Erbrecht wird in den beiden Veranstaltungen „Die Immobilie im Erbrecht“ und „Schenkungen zu Lebzeiten an Abkömmlinge“ behandelt. Ein weiterer Vortrag widmet sich dem Nachbarschaftsrecht.

Die Exkursionen der VHS finden unter Beachtung der aktuellen Coronaverordnung statt. Die Ziele reichen von einer Fahrt in die Barockstadt Ansbach bis zu einer Tour ins Bottwartal und in den Schwäbischen Wald. Viele attraktive Ziele in Stuttgart sind im Programm enthalten, aber auch regionale Sehenswürdigkeiten wie das Kloster Lorch, das Schloss Monrepos und die ehemalige Wallfahrtskirche in Mauren.

Wirtschafts- und Verbraucherfragen Der Klimawandel ist auch vor Ort spürbar. Der Verein Insideteam gibt Handlungsempfehlungen, wie sich Eigenheimbesitzer vor finanziellen Schäden bei Naturkatastrophen schützen können. Weiter im Programm: Vorträge zur energetischen Komplettsanierung und Trends im nachhaltigen Bauen.

Montagsakademie mit acht Vorlesungen

An der Montagsakademie gibt es acht Vorlesungen. Am Vormittag werden die Themen „Splendid Isolation – Großbritannien und Europa“, „Kosmos in 2500 Jahren“ (Naturwissenschaften) und „Sansibar und die Deutschen“ (Islamwissenschaften) behandelt. Am Nachmittag stehen „Fremde Nachbarn – Deutschland, Polen und Tschechien“ (Geschichte), „Russland – von der Weltmacht in den Untergang und zurück?!“ (Politik) und „Naturwissenschaften und Technik im 19. Jahrhundert“ auf dem Programm.

Die Kultur kommt auch nicht zu kurz, denn es gibt Kurse in Literatur, Schreiben, Theater, Musik, Typberatung und textilem Gestalten. Hervorzuheben sind hier zum Beispiel Ukulele- und Mundharmonika-Kurse und ein Frisuren-Workshop.

Im Bereich Psychologie/Persönlichkeit gibt es zahlreiche Seminare zu den Themen Umgang mit Stress, Resilienz, positives Denken sowie Gedächtnis-, Konzentrations- und Motivationstraining. Außerdem gibt es Vorträge zum Umgang mit Demenz und Bestattungsmöglichkeiten in Leonberg.

Bei den Kochkursen geht die VHS von einer Situation aus, die einen annähernd regulären Kursbetrieb mit verringerter Teilnehmendenzahl zulässt. Bei den insgesamt 15 Kursangeboten reicht die Palette von jahreszeitlichen Kochkursen, wie „Frische Kräuterküche“, über internationale Küche, wie italienische, spanische, schwedische, indische oder persische Kochkurse, bis hin zu einem Online-Angebot „Regionale Superfoods – Pflanzenpower aus der Heimat“.

Viele Gesundheitskurse werden nachgeholt

Im Fachbereich Gesundheit musste der Kursbetrieb in den vergangenen Semestern eingestellt werden. Deshalb werden nun vor allem Themen angeboten, die nicht stattfinden konnten. Die VHS hat wieder fünf Vorträge in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg im Programm. Ein großes Thema ist Gewichtsverlust. Dazu bietet die VHS Leonberg drei Veranstaltungen an: „Fit in den Frühling – Entschlacken und Entsäuern“, „Schritt für Schritt zum Wohlfühlgewicht“ und „Gesund und vital durch Ausleiten und Entgiften“.

Im Bereich Gymnastik/Fitness wird wieder ein umfangreiches Programm angeboten. Alle Kurse werden mit Abstandsgebot und mit den vor Kursbeginn geforderten Corona-Auflagen vorgenommen. Dies führt dazu, dass vorerst weniger Personen in die Kurse aufgenommen werden. Zu vielen Kursen werden Schnupperstunden (allerdings mit Anmeldung) angeboten.

Sprachen sind weiterhin ein Schwerpunkt der VHS. Der Fachbereich Englisch bietet dieses Semester zusätzliche Online-Seminare an. Neben einzeln buchbaren Grammatikabenden und Schnupperangeboten widmet sich am 9. April etwa ein Vormittag den Grundlagen, die für die Reise ins englisch-sprachige Ausland wichtig sind. Neu ist ebenfalls ein Montagabendkurs für alle, die von Beginn an die englische Sprache lernen wollen. Neueinsteiger finden Anfängerkurse in den Sprachen Chinesisch, Latein, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch und Türkisch.

Angebote zur Integration und für Kinder

Im Fachbereich für Deutsch als Fremdsprache und Integration werden auch im kommenden Semester Deutschkurse und Folgemodule der Integrationskurse angeboten. Die meisten Kurse finden mit reduzierter Teilnehmerzahl statt, da die Mindestabstandsregeln eingehalten werden müssen.

Angebote für Kinder und Jugendliche runden das Programm durch die Sparte „Junge VHS“ ab. Stark vertreten sind hier künstlerische sowie Freizeit- und Bewegungsangebote. Auch Zaubern, EDV und Angebote zu Sprachen und Mathe sind im Programm vertreten. Die Kinderakademie findet im kommenden Semester an der Marie-Curie-Schule statt. Die Veranstaltungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist aber erforderlich.

Anmeldung für das neue Semester

Anmeldungen

erfolgen sowohl online als auch schriftlich. Die Geschäftsstelle der Volkshochschule ist montags bis mittwochs von 9 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr, donnerstags von 9 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 11.30 Uhr telefonisch erreichbar.

Die Geschäftsstelle

ist wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Anmeldungen sind schriftlich möglich: VHS in der Neuköllner Straße 3 in Leonberg und online unter www.vhs.leonberg.de. Die VHS ist telefonisch unter 0 71 52 / 30 99 30 und per Fax unter 0 71 52 / 30 99 10 zu erreichen.