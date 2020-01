Volkshochschule Leonberg Den Urknall verstehen, oder doch lieber vegan kochen

Psychologie

Im Bereich Psychologie geht es in diesem Semester darum, die Persönlichkeit zu stärken durch Seminare zu den Themen Achtsamkeit, Schritte zur Gelassenheit, Selbstliebe. „Singen für die Seele“ oder „Ukulele für Einsteiger“ sind Kurse im Fachbereich Musik.

Essen und Trinken

Im Fachbereich Essen und Trinken werden in Leonberg und den Außenstellen 22 Veranstaltungen angeboten. Ein kleiner Schwerpunkt liegt – neben Kursen für die leichte Sommerküche und verschiedenen internationalen Kochkursen – auf der veganen Küche. Der Fachbereich Gesundheit bietet 20 Veranstaltungen an, darunter fünf Vorträge in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (in Leonberg, Renningen und Weil der Stadt). Neuigkeiten und Bewährtes ist im vielfältigen Angebot der VHS-Fachbereiche Entspannung, Fitness und Tanz zu finden.

Sprachen

Mit mehr als 200 Angeboten sind die Sprachen noch immer der Kernbereich der Volkshochschule – Englisch, Spanisch, Französisch gibt es für Anfänger und Fortgeschrittene. Eine breite Palette von zwölf selten unterrichteten Sprachen von Arabisch bis Ungarisch komplettiert das Sprachenspektrum. Im Fachbereich für Deutsch als Fremdsprache und Integration begleiten sozialpädagogische Projekte die Kurse, die es den Teilnehmern ermöglichen sollen, bessere Erfolge beim Deutschlernen, bei der Alphabetisierung und der Integration in die Gesellschaft zu erzielen.

Junge VHS

Abgerundet wird das Semester-Programm durch die „Junge VHS“, die für Kinder und Jugendliche gedacht ist. Stark vertreten sind hier künstlerische, sowie Freizeit- und Bewegungsangebote. Die Kinderakademie für Mädchen und Jungen von acht bis zwölf Jahren punktet mit ihren interessanten Themen aus den Wissenschaften.

Kontakt

Die VHS-Geschäftsstelle ist unter 0 71 52 / 30 99 30 erreichbar. Anmeldungen sind schriftlich möglich: VHS, Neuköllner Straße 3, Fax 0 71 52 / 30 99 10 und online unter www.vhs.leonberg.de.