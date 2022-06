Volksbank Leonberg-Strohgäu Gute Bilanz trotz turbulentem Jahr

Die bilanziellen Kundeneinlagen – etwa in Girokonten oder Sparbüchern – sind auf rund 1,4 Milliarden Euro gestiegen. Das außerbilanzielle Kundenanlagevolumen, das beispielsweise in Wertpapiere investiert wurde, sei sogar um 14,9 Prozent angestiegen. Das zeige deutlich, so die Bank, dass immer mehr Sparer in Zeiten von niedrigen Zinsen auf Aktien und Fonds setzen.

Haus- und Mietverwaltung ist gefragt

Mit einer Bilanzsumme von über 1,7 Milliarden Euro zählt die Bank weiterhin zu den Genossenschaftsbanken mittlerer Größe in Baden-Württemberg. Das Zinsergebnis ist erwartungsgemäß weiter gesunken. Der Jahresüberschuss beträgt rund 1,7 Millionen Euro. Die Vertreterversammlung folgte dem gemeinsamen Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats zur Gewinnverwendung und der Zahlung einer Dividende in Höhe von 2,5 Prozent mit großer Mehrheit.

Auch um die im Jahr 2021 gegründete Tochter, die Volksbank Haus- und Mietverwaltung Leonberg-Strohgäu, ging es bei der Vertreterversammlung. Hier läuft das Geschäfts augenscheinlich gut: „Der Mehrwert für unsere Kunden ist enorm, was sich auch dadurch zeigt, dass wir mit Aufträgen förmlich überrannt wurden“, sagte Vorstandsmitglied Wolfgang Ernst. Und auch in Sachen Eigenimmobilien tut sich was bei der Volksbank. In Renningen entsteht derzeit ein Wohn- und Geschäftshaus, das ausschließlich vermietet werden soll. Im Erdgeschoss wird eine moderne Filiale in einem offenen Marktplatzkonzept künftig direkt mit der Bäckerei Trölsch verbunden.

Bank hat auch gespendet

Und noch eine gute Nachricht verkündete der Vorstand: Auch im Jahr 2021 habe die Volksbank Leonberg-Strohgäu rund 100 000 Euro an gemeinnützige Organisationen mit den Schwerpunkten Schulen, soziale Einrichtungen und Vereine gespendet – darunter ein Fahrzeug für die Lebenshilfe Leonberg, Hochbeete für Kindergärten und Technik für den Unterricht von MINT-Fächern an Schulen im Geschäftsgebiet.