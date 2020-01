Volksbank Leonberg-Strohgäu Die Frage lautet: Was mache ich mit meinem Geld?

„Starker Partner in der Region“

Mit dem Ergebnis aus dem Dienstleistungsgeschäft ist der Vorstand zufrieden. Im vergangenen Jahr konnte die zuständige Abteilung Immobilien im Wert von insgesamt 37 Millionen Euro vermitteln. „Damit ist die Volksbank ein besonders starker Partner in der Region“, freut sich Vorstandsmitglied Claus Edelmann. Für ihn wird 2020 eine Zäsur. Auf eigenen Wunsch scheidet der 62-Jährige aus dem Vorstand aus. Mit dem Segen des Aufsichtsrates wird der Vorstand auf zwei Mitglieder verkleinert.

Ein Großprojekt hat die Bank in Renningen in der Bahnhofstraße laufen. Sie verkauft ihre Gebäude an die Stadt. Dafür baut sie in der Nachbarschaft ein neues Servicecenter sowie zusätzliche Gewerberäume und Wohnungen.

Der Ausbau der digitalen Leistungen bleibt das vorherrschende Zukunftsthema. Die Servicetätigkeiten am Schalter gehen zurück während das digitale und auch das digital-persönliche Angebot, durch Videoberatungen oder Chats, immer stärker nachgefragt wird. „Über 80 Prozent aller Überweisungen erfolgen bereits online“, führt Claus Edelmann als Beispiel auf.