Volksbank Leonberg-Strohgäu Die Dienstleister retten die Jahresbilanz

Held: Das Vertrauen der Kunden ist sehr hoch

Durch das attraktive Zinsniveau ist das Kundenkreditgeschäft um 2,8 Prozent auf 884 Millionen Euro angestiegen. Den Schwerpunkt bilden Immobilienfinanzierungen für private und gewerbliche Kunden. „Wie in den vergangenen Jahren ist das Vertrauen der Kunden in die Volksbank sehr hoch“, bedankte sich Held bei den Teilnehmern der Mitgliederversammlung. Die Geldanlagen der Privatkunden sind um fast sechs Prozent gestiegen. Insgesamt betreut und verwaltet die Volksbank Leonberg-Strohgäu 1,936 Milliarden Euro, die ihr von den Kunden anvertraut wurden. Dabei gewinnen die Alternativen zum Sparbuch, Girokonto oder Tagesgeld zunehmend an Bedeutung.

„Wir raten den Bankkunden, das Gespräch mit ihrem Berater zu suchen und eine Umschichtung von Geldern in rentablere Anlageformen mit vertretbaren Risiken zu erwägen“, sagte Vorstandsvorsitzender Jürgen Held. Nach Gesprächen mit den Großanlegern, insbesondere Kommunen, haben man das Ziel erreicht, dass diese ihre Einlagen reduziert haben.

Mit dem Ergebnis aus dem Dienstleistungeschäft ist der Vorstand zufrieden. Die Bank betreut im Versicherungsgeschäft mehr als 8500 Kunden. Die 2019 vermittelte Versicherungssumme lag bei 14 Millionen Euro. Das ist ein Zuwachs von 32 Prozent gegenüber 2018. Neben dem genossenschaftlichen Partner R+V bietet die hauseigene Versicherungstochter individuelle Konzepte an.

Lesen Sie hier: Region Leonberg und Strohgäu fusionieren

Sparsame Mitarbeiter

Über die Partner Union Investment und DZ-Bank sind 62 Millionen Euro in Wertpapiere geflossen – mehr als 1500 neue Ansparpläne wurden abgeschlossen. Im vergangenen Jahr konnten die Spezialisten der zuständigen Abteilung Immobilien im Wert von 37 Millionen Euro vermitteln, das ist ein Anstieg von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Das gute Dienstleistungsergebnis und das sparsame Wirken der 241 Mitarbeiter, darunter 17 Azubis, haben dazu beigetragen, dass wir das Ergebnis der Vorjahres halten und die Rücklagen gestärkt werden konnten“, erläuterte Held, wieso wieder vier Prozent Dividende ausgeschüttet werden kann. Aber: „Es wird immer schwerer, Ertrag zu generieren. Es muss weiter mit rückläufigen Zinsergebnissen gerechnet werden.“