Volksbank Leonberg-Strohgäu 100 000 Euro für gute Zwecke

„Den größten Anteil haben in diesem Jahr soziale Einrichtungen erhalten“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Leonberg-Strohgäu, Jürgen Held, zufrieden. So konnten sich der evangelische Diakonieverband Bezirk Leonberg sowie die diakonische Bezirksstelle in Ditzingen über eine substanzielle Förderung freuen.