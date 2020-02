Volksbank im Kreis Böblingen Vereinigte Volksbank fusioniert mit Reutlingen

Tatsächlich dürfte die Fusion für Normalkunden keine wesentlichen Veränderungen mit sich bringen. Dass in Zukunft Filialen weiterhin geschlossen werden, ist weniger auf die Fusion zurückzuführen, als auf die Tatsache, dass Banken vielerorts verwaisen. Kaum ein Kunde stellt sich für eine Überweisung an den Serviceschalter. Allein 2018 sank die Zahl von Banken und Sparkassen um etwa sieben Prozent auf knapp 28 000 Filialen. Der Abbau dürfte sich in Zukunft fortsetzen, auch zum Nachteil von ländlichen Gebieten. Durch den Wegfall von Stellen wollen die Vereinigten Volksbanken Kosten einsparen. Die Zahl der Stellen ist noch unklar.

Spürbare Verbesserungen soll die Volksbank-Fusion hingegen für digitale Nutzer mit sich bringen. Die Genossenschaften wollen in Technik investieren und digitale Leistungen einfacher und schneller gestalten. „Da hinken wir hinterher“, sagte Wolfgang Klotz. Ob die Rechnung aufgeht, ist schwer zu sagen, auch weil viele Details für Kunden und Mitarbeiter unbekannt sind.

Die Vereinigten Volksbanken sind jedoch nicht die Ersten, die sich für den Weg einer Fusion entschieden haben. Erst Anfang des Jahres gingen die Volksbanken Esslingen und Kirchheim-Nürtingen zusammen. In Frankfurt teilen sich neuerdings die Sparkasse und die Volksbank eine Filiale. Bankenfusionen gehören immer mehr zum Alltag.