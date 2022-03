Vogelgrippe im Kreis Böblingen Leonberg behält Gänse im Auge

Leonberg/Böblingen. - Die Graugänse sind zurück in der Region. Am Leonberger Stadtparksee fühlen sich die Tiere wohl. Auch am Ufer des Oberen Sees in Böblingen sind die Gänse wieder seit wenigen Tagen anzutreffen. Seit der Frühling in Sicht ist, haben rund 40 der Wildvögel ihr angestammtes Revier in der Innenstadt wieder in Beschlag genommen, um die dortigen Seen zu ihrem Brutareal zu machen. In diesem Jahr scheinen sie aber nicht nur die Wertschätzung für ihr Böblinger Quartier mitgebracht zu haben. Bei zwei Vögeln am Oberen See besteht der Verdacht auf Vogelgrippe.