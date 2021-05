Vodafone baut 5G-Netz aus Schneller im mobilen Datenverkehr

Leonberg/Weissach - In Sindelfingen ist es soweit, vier weitere Vodafone-Standorte sollen bis Mitte 2022 folgen. Ein weiterer in Sindelfingen, einer in Leonberg und zwei in Weissach. In Sindelfingen ist nun eine neue 5G-Station in Betrieb genommen worden. Somit versorgt die Mobilfunkstation erste Bewohner der Stadt und ihre Gäste mit der neuen Breitbandtechnologie. Mittelfristiges Ziel ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung im Kreis ans 5G-Netz anzubinden – so wie es bei der Mobilfunkversorgung mit Sprache und bei der mobilen Breitbandtechnologie LTE bereits nahezu der Fall ist.