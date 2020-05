Virtuelles Museum Rankbachtal Ein Museumsbesuch vom Sofa aus

Nicht nur was die Zahl der Fotos und Motive angeht, war das also ein echtes Mammutprojekt. Vor allem die technische Seite brachte ihre Herausforderungen mit sich: „Ich bin Kartograf, Herr Schweizer hat eine Siebdruckerei. Alles, was die Technik angeht, mussten wir uns selbst neu erarbeiten.“ Programme wie der Flash-Player für die Diashows funktionierten außerdem nicht richtig, doch Konrad Schweizer und Josef Keck blieben am Ball und entwickelten die Seite stetig weiter. Und sie sind noch lange nicht fertig.