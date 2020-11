Bei einem virtuellen Messerundgang können sich junge Menschen über den Einstieg ins Berufsleben zu informieren, Ausbildungsbetriebe kennenlernen und sich austauschen. Am Veranstaltungstag selbst haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, via Live-Chat direkt mit den einzelnen Ausstellern in Kontakt zu treten. Die Messen-Webseite ist im Anschluss noch weitere zwei Wochen im Netz abrufbar.