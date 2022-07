Vierbeiner und ihr „Geschäft“ Viele Hundekottüten in der Landschaft

Immer wieder Ärger mit der Entsorgung von Hundekot: Kürzlich hielt der Leonberger Stadtrat Kurt Kindermann (FDP) eine unschöne Momentaufnahme mit seiner Kamera fest. Entdeckt am Ortsende von Höfingen in Richtung Ditzingen, wo viele Hundebesitzer beim Gassi-Gehen mit ihren Vierbeinern in das Feld einbiegen. Der Hundekot-Behälter war proppenvoll, die roten Tütchen, worin „Herrchen“ oder „Frauchen“ den Kot ihrer Lieblinge einsammeln, waren überall auf dem Boden verstreut. „Im Finanz- und Verwaltungsausschuss habe ich das Thema bereits angesprochen“, sagt Kurt Kindermann, der in Höfingen wohnt.