Vieles fällt aus wegen Corona In der Bücherei gibt’s ein Stück Normalität

Sind Büchereien offen?

Oh je, hat sich Tina Kühnle-Häcker gedacht. Müssen wir jetzt wieder schließen? „Wir sind froh, dass wir ein kleines Stückchen Normalität leben dürfen“, sagt die dynamische Chefin der Stadtbibliothek Heimsheim. „Wenn die Leute jetzt so viel zuhause sind, ist es gut, wenn sie sich mit unseren Medien sinnvoll beschäftigen können.“ Die Heimsheimer Bibliothek bleibt deshalb auch im November offen, genauso wie die Stadtbücherei Leonberg mit ihren Zweigstellen in Gebersheim, Höfingen und Warmbronn. In Weil der Stadt kann man nach wie vor in die Würmtalbücherei, in Renningen in die Mediathek und in Rutesheim in die Christian-Wagner-Bücherei und in deren Zweigstelle Perouse. Auch die Bibliothek Zehntscheuer in Weissach bleibt offen.