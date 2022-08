Viel Programm in Leonberg Bilderbuchstart auf dem Strohländle

Es ist ein Bilderbuchstart für das Strohländle: strahlend blauer Himmel und gemäßigte sommerliche Temperaturen auf der von hohen Bäumen beschatteten Engelbergwiese. Es herrscht Festivalatmosphäre mit Lounge-Charakter. Auf dem Dancefloor vor der Bühne tanzen und rocken Michael-Jackson-Fans zu seinen bekanntesten Songs, performt von Roy Paladin und seinen Jackson One unter dem Motto „Remember the time“. Paladin nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch die Geschichte des King of Pop, mit „Billie Jean“, „Beat It“, „Thriller“ oder „We are the World“.