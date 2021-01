Videoaufnahmen mit dem Musiker Thilo Ruck im Neuen Rathaus Leonberg Motoren bringen die Saiten zum Schwingen

Auseinandersetzung mit der Lebenssituation

Im vergangenen Jahr gab es für den jungen Künstler praktisch keine Live-Auftritte. „Aber ich übe mich in positiver Sichtweise, man muss und kann vieles versuchen, auch erfolgreich“, sagt Thilo Ruck. Man müsse sich selbst managen, verschiedene Formate finden und den Konzertbegriff erweitern. Aufnahmen, wie er sie jetzt einspielt, hätten mit neuen Zugangsmöglichkeiten eine eigene Qualität.

Dass die Neue Musik oft schwer verständlich sei und öffentlich nur wenig wahrgenommen werde, wollen die Verantwortlichen der Konzertreihe „out of the box“ so nicht stehen lassen. In Stuttgart gebe es zahlreiche Aktive, etwa rund um den Verein S.K.A.M., und das viel beachtete Musikfestival Éclat für Neue Musik. Nikola Lutz, die als Kuratorin die Künstler für die Leonberger Konzertreihe auswählt und selbst eine renommierte Saxofonistin ist, erzählt, dass in der Neuen Musik aktuelle gesellschaftliche Themen aufgegriffen werden, etwa die Digitalisierung. „Wir versuchen, uns mit unserer eigenen Lebenssituation auseinanderzusetzen, beispielsweise mit Stücken, die digitale Medien einbeziehen“, sagt die Hochschuldozentin.

Ein Alleinstellungsmerkmal

Bei der Frage, wie etwas klingen muss, müsse man auch berücksichtigen, welchen Maßstab man dafür habe. Schließlich gehe es auch darum, eine eigene innere Haltung zum Ausdruck zu bringen. Katja Rohloff fügt hinzu, dass dem Publikum ein spontanes, sinnliches Erlebnis geboten werden soll, ohne den Anspruch zu erheben, dass es gleich verstanden werden müsse. „Die Konzertreihe soll Laborcharakter haben“, betont Rohloff. Und so erklärt sie auch den Titel „out of the box“ mit „außerhalb jeglicher Konventionen“.

Für Februar und März ist jeweils noch eine Veranstaltung im Neuen Rathaus geplant. Diese „kleine Konzertreihe außerhalb des Mainstreams“, die langfristig angelegt sei, sieht Katja Rohloff als Teil des städtischen Kulturprogramms. Das Thema Neue Musik könne für die Stadt auch ein Alleinstellungsmerkmal sein, sagt sie mit Blick auf bekannte Vertreter dieses Genres wie Walther Erbacher und Helmut Lachenmann, die in Leonberg leben.