Video-Session in Leonberg Digitalstrategien für die hiesigen Unternehmen

Antworten auf diese existenziellen Fragen gibt es bei einem Video-Symposium des Leonberger Business-Network (LBN) am Montag, 1. März. Die Vereinigung, in der sich Unternehmer, Geschäftsführer und leitende Mitarbeiter aus dem Altkreis Leonberg zusammengefunden haben, um Themen der heimischen Wirtschaft zu diskutieren und Lösungsansätze anzubieten, hatte bisher ihre Treffen jeweils in einem der Mitgliedsbetriebe abgehalten. „Jetzt machen wir aus der Not eine Tugend und betreten die digitale Bühne“, sagt der Vorsitzende Martin Koppenborg. Das Wissen und der Austausch, der bisher im direkten Gespräch stattgefunden hat, wird nun im Netz angeboten.