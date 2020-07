Lesen Sie hier: Alle News zur Corona-Pandemie

Last not least schildert Aziza Vest, wie die Schüler mit den Einschränkungen der Corona-Krise klar kommen und wie sie es trotzdem schaffen, miteinander zu kommunizieren. Die Elftklässlerin ist nicht nur im Schulleben engagiert, sondern zudem eine bemerkenswerte Sängerin. Das Publikum der Leo Night darf sich auf musikalische Kostprobe freuen. Außerdem gibt es kabarettistische Einlagen. Das Anschauen des neuen Lokaltalks lohnt sich!

Die Moderation haben der städtische Veranstaltungsmanager Nils Straßburg und Thomas K. Slotwinski, Redaktionsleiter der Leonberger Kreiszeitung.