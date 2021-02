VHS-Programm Weil der Stadt Eine Rundfahrt auf dem Schwäbischen Bierradweg

Die nächsten Online-Vorträge im Februar sind am Mittwoch, 24. Februar, „Venenleiden-Ursachen und moderne Behandlungsmöglichkeiten“ mit Dr. Martin Mory, Facharzt für Chirurgie, Gefäßchirurgie, Phlebologie in Leonberg, und am Samstag, 27. Februar, „Wir bauen Nisthilfen für Wildbienen“ mit Sabine Holmgeirsson. Der Vortrag am Mittwoch dauert von 19.30 bis 21.30 Uhr, die Teilnahme kostet fünf Euro. Der Kursus zu den Nistkästen dauert von 13.30 bis 15.30 Uhr. Er richtet sich an Familien mit Kindern ab sieben Jahren. Die Teilnahme kostet 14 Euro, dazu gehören allerdings auch diverse Materialien.