Wintersemester an der VHS Leonberg Von Arabisch bis Zabergäu

Die VHS wird ihr zweites Semester 2021 unter Beachtung des Hygieneplans gestalten und freiwillig weiterhin die Abstandsregel beachten. Bei Bewegungs- und Entspannungskursen müssen die Teilnehmenden eigene Matten mitbringen. Bei Vorträgen ist eine Anmeldung erwünscht. Mit der Teilnahmebestätigung ist somit ein Sitzplatz sicher. Freie Plätze werden an der Abendkasse vergeben, dort müssen die Nichtangemeldeten ein Kontaktdatenkärtchen ausfüllen. Auffällig ist, das bereits jetzt mehr als 2000 Voranmeldungen für den Bewegungsbereich eingegangen sind. „Die Menschen sind einfach hungrig nach Bewegung“, formuliert es der VHS-Leiter.

Ausflüge ins Zabergäu oder zur Sektkellerei

Viele Veranstaltungen und Kurse werden online angeboten. Im digitalen Programm wurde speziell dafür eine Kachel angelegt, die Interessierte quer durch alle Bereiche direkt zu den Online-Angeboten führt.

Der Fachbereich Geschichte und Politik bietet vielfältige Themen – von bedeutenden Persönlichkeiten bis zu historischen Orten. Die VHS-Exkursionen finden unter Beachtung der Coronaregeln statt. Neben einer Tour ins Hohenlohische gibt es eine Fahrt ins Zabergäu. Auch attraktive Ziele in Stuttgart und in der näheren Umgebung sind im Programm. Außerdem sind Betriebsbesichtigungen geplant, etwa bei der Lewa GmbH, der Sternwarte Höfingen, der Sektkellerei Rilling oder der Stuttgarter Markthalle.

Nachhaltigkeit spielt bei den länderkundlichen Vorträgen und den Finanzen eine Rolle. An der Montagsakademie gibt es in sieben Kursen wieder Interessantes zu erfahren. Lese-Anregungen für kalte Winterabende gibt es bei einer Vielzahl unterschiedlichster Veranstaltungen im Bereich Literatur.

Semesterschwerpunkt „Veränderungen“

Der Semesterschwerpunkt „Veränderungen“ ist im Bereich Psychologie und Persönlichkeit ebenfalls ein großes Thema. Der Fachbereich Kunst bietet neben Zeichnen, Malen und Werken auch florales Design an. Im Programm finden sich Angebote für Anfänger und Fortgeschrittene, Kinder und Erwachsene.

Wegen der Pandemie mussten im Sommersemester alle Kochkurse abgesagt werden. Für das Wintersemester ist ein leicht verkleinertes Programm mit „nur“ 18 Veranstaltungen geplant. Im Fachbereich Gesundheit gibt es dagegen ein vergrößertes Angebot mit 25 Kursen. Nachdem der Fachbereich Entspannung zu denen gehört, die aufgrund der Pandemie als erste keine Kurse anbieten dürfen, wurde hier das Angebot auf 75 Kurse reduziert. Dafür bietet der Bereich Gymnastik/Fitness ein umfangreiches Programm an.

Sprachen sind weiterhin gefragt

Der Fachbereich Sprachen umfasst wie immer ein vielfältiges Angebot an Kursen für Anfänger und Fortgeschrittene jeder Lerngeschwindigkeit. Auch Online-Angebote sind im Herbst/Winter verstärkt vertreten. Im kommenden Semester werden Deutschkurse und Folgemodule der Integrationskurse angeboten.

Das Programm wird durch die Sparte „Junge VHS“ abgerundet. Hier sind künstlerische sowie Freizeit- und Bewegungsangebote stark vertreten. Die Kinderakademie findet an der Marie-Curie-Schule (ehemals August-Lämmle-Schule) statt. Die Vorlesungen für Mädchen und Jungen von acht bis zwölf Jahren sind kostenlos und beinhalten spannende Themen aus den Wissenschaften, von „Fake-News“ über Bionik bis hin zu Vulkanen.

In Rutesheim können kriminalistikbegeisterte Kinder als „Kriminalforscher“ einen verzwickten Fall im Kriminallabor lösen und so den „Täter überführen“.

Eine Anmeldung ist möglich

Programm

Das neue Programmheft liegt in den Räumen der VHS, den Rathäusern, Ortschaftsverwaltungen, Banken, Sparkassen, Schreibwarengeschäften und in der Bücherei kostenlos aus und ist auch bereits online im Internet unter www.vhs.leonberg.de zu finden. Interessierte können sich via Online-Formular oder schriftlich anmelden.

Publikum

Die VHS-Geschäftsstelle ist von Montag bis Mittwoch von 9 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr, donnerstags von 9 bis 11.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 11.30 Uhr telefonisch erreichbar unter der Nummer 0 71 52 / 30 99 30. Die VHS ist wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Anmeldungen sind auch schriftlich mit der Anmeldekarte möglich an: VHS Leonberg, Neuköllner Straße 3, 71229 Leonberg, der per Fax an 0 71 52 / 30 99 10.