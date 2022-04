VHS Gerlingen Offene Angebote für Ukrainer

Anlaufstelle für sprachliche Bildung

„Wir freuen uns sehr darüber, dass an unserer VHS so engagierte Kursleitende wie Ingrid Sauter-Ehmann unterrichten“, so Markus Fink, Leiter der VHS Gerlingen. „Dank ihrer Initiative war es uns möglich, innerhalb kürzester Zeit den ersten Deutschkurs für erwachsene ukrainische Geflüchtete hier in Gerlingen zu starten.“ Weitere Kurse speziell für Erwachsene und Kinder, die aus der Ukraine geflüchtet sind, seien in Planung, so Fink. Ingrid Sauter-Ehmann ist pensionierte Lehrerin. Weitere Dozenten haben laut der VHS ebenfalls angeboten, ehrenamtlich zu unterrichten. Jedes weitere Engagement sei willkommen, so die VHS. Deren stellvertretende Leiterin, Carolin Renn, freut sich darüber. „Für uns ist es eine Auszeichnung, in der aktuellen Krisensituation von Kursleitenden und Interessierten direkt als Anlaufstelle für sprachliche Bildung und gesellschaftliche Teilhabe wahrgenommen zu werden“.