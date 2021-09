Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurden die beiden dringend Tatverdächtigen am Dienstag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt. Die Männer befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Ob der Vorfall in Friolzheim in Zusammenhang mit weiteren Fällen des Diebstahls von Zigarettenautomaten steht, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum versuchten Diebstahl in Friolzheim oder den beiden Männern machen können, erreichen die Pforzheimer Polizei unter der Telefonnummer 0 72 31 / 1 86 44 44.