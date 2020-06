Versuchter Anschlag in Gerlingen Pizzeria-Brandstifter muss in Haft

Unklar blieb bei der Urteilsverkündung, ob die psychotische Störung dadurch ausgelöst wurde oder sich verstärkte. Jedenfalls entwickelte der junge Mann einen Verfolgungswahn. Er glaubte, sein Arbeitgeber, der Wirt, habe Gegenstände in seinem Zimmer verstellt, habe ihm nachgestellt und im Badezimmer eine Kamera und im Zimmerboden Sensoren installiert, um ihn zu überwachen. Als Arbeitskraft unzuverlässig gemacht hatte ihn sein Drogenkonsum. Kurz vor der Tat war ihm deshalb gekündigt worden.

„Ich zünde alles an“

Das Schöffengericht würdigte die Gesamtumstände im Urteil, doch hob es auch heraus, dass der Mann am Tatabend sehr wohl auch Herr seiner Sinne gewesen sein musste. Das Gericht war überzeugt, dass er ein zweites Mal Benzin an die Fassade gegossen hatte – auch wenn der Täter das bestritt. Das Gericht schenkte einem Zeugen Glauben und wertete die Aussage des Angeklagten als Schutzbehauptung – zumal er sich auch verbal eindeutig geäußert habe. So hatte er offenbar gerufen: „Ich zünde alles an.“

Das Gericht nahm dem Mann auch nicht ab, dass er den Brand nicht gewollt habe. Er hätte dem Wirt einen Denkzettel verpassen wollen, „aber Sie haben billigend in Kauf genommen, dass das Haus in Folge des Brandgeschehens eine Zeit lang nicht mehr nutzbar sein würde“, so der Richter. An der Fassade entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro. Der Täter hatte sich noch am selben Abend der Polizei gestellt.

Keine Bewährung wegen Drogenproblem

Weil er weder festen Wohnsitz noch Arbeit hat, auf keinen festen Freundeskreis zählen kann und ein „unbehandeltes Drogenproblem“ hat, so der Vorsitzende Richter, wurde die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt. Offen blieb, ob der Mann statt der 18-monatigen Gefängnisstrafe zwei Jahre in Maßregelvollzug geht. Maßregelvollzug ist nicht Strafvollzug und nicht Sicherungsverwahrung. Dort werden grundsätzlich Straftäter untergebracht, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung oder Sucht das Unrecht ihrer Straftat nicht einsehen können. So oder so – der Hinweis des Vorsitzenden Richters war deutlich: „Arbeiten Sie mit“, riet er dem jungen Mann auf der Anklagebank.