Versuchsstation am Ihinger Hof Hanf soll als regionales Superfood Karriere machen

Langfristig soll die ganze Pflanze verwertet werden

Landwirte müssen sich für den Hanfanbau zertifizieren und kontrollieren lassen. Florian Pichlmaier lässt bereits von Vertragslandwirten in Baden-Württemberg und Bayern auf 220 Hektar Nutzhanf anbauen. Langfristig wolle er die ganze Pflanze verwerten, die Fasern ebenso wie die Schalen der Samen, die an die Tierfutterindustrie gehen. Seine Firma sei auch schon in Kontakt mit Lebensmittelfirmen, die Soja in ihren Produkten verarbeiten mit dem Ziel, stattdessen künftig Nutzhanf aus Deutschland zu verwenden.

Sabine Kurtz zeigte sich von dem Projekt angetan. Durch den Ukraine-Krieg, aber auch durch die Corona-Pandemie habe man gemerkt, dass ein gewisser Grad an Selbstversorgung sinnvoll sei, auch bei der Ernährungssicherheit. Wichtig sei außerdem, Wertschöpfungsketten im Land zu stärken.