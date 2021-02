Leonberg - Nach dem Hinweis eines Zeugen hat die Polizei am Donnerstag gegen 16.30 Uhr am Bahnhof in Leonberg vier Personen kontrolliert. Eine 45-jährige Frau und drei Männer im Alter von 39, 53, und 58 Jahren hielten sich auf dem Gleis 1 auf, saßen dort ohne Mund-Nasen-Bedeckung auf einer Bank und tranken Alkohol. Während der Kontrolle verhielten sich die vier ruhig und kooperativ.