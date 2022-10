Versehrtensportgruppe des Kreises Leonberg wird 60 Sportliches Miteinander für die Gesundheit

Im Ditzinger Hallenbad fing alles an

Die Gründung des Vereins erfolgte 1961 in Ditzingen, weil es dort das einzige und erste Hallenbad im damaligen Landkreis Leonberg gab. Zunächst beschränkte sich die Arbeit mit Behinderten auf das Schwimmen. Es wurde aber auch den Skifahrern die Gelegenheit gegeben, an den alljährlich stattfindenden Lehrgängen teilzunehmen. Die Errichtung der Turn- und Versammlungshalle im Jahr 1966 in Ditzingen brachte dann die Gelegenheit, hier auch Faustball zu spielen, was ab 1975 auch in Leonberg möglich war. Im selben Jahr nahm der Verein seinen Übungsbetrieb auch in Gerlingen auf.