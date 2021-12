Verschärfte Coronaregeln Das Wochenende steht vor der Tür

Handball Die Absetzung der Spiele galt in den drei Verbänden in Baden-Württemberg von der Oberliga an abwärts. Betroffen also auch der SV Leonberg/Eltingen, der vor einem kompletten Heimspielwochenende (Aktive und Jugend) stand. „Wir hätten gerne gespielt“, sagt Werner Neuffer, der sportliche Leiter des Männerteams in der Württembergliga. „Mit dem Ordnungsamt war schon geklärt, dass wir die Schnelltests in der Kabine machen können, einige Spieler hatten auch schon Termine bei Testzentren. Das Hallenheft war erstellt. Das können wir jetzt in die Tonne hauen.“ Sein Lösungsvorschlag: „Am Anfang der Woche absagen. Das wäre eine saubere Geschichte gewesen. Es sind Hunderte von Vereinen, die das betrifft. Aber das ist typisch Verband. Die Vereine sollen von Freitagabend auf Samstag alles organisieren.“