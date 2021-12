Leonberg - Der Sportbetrieb im Amateurbereich ruht an diesem Wochenende. Das ist die Folge der verschärften Corona-Verordnung in Baden-Württemberg, die von diesem Samstag an gültig ist. Sie besagt, dass die 2-G-plus-Regel (Geimpfte und Genesene müssen zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorlegen) nicht mehr wie bisher nur für Zuschauer gilt, sondern auch für Sportler, Trainer, Schiedsrichter und alle am Sportbetrieb Beteiligten.