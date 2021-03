Weil der Stadt Packstation macht Anstehen überflüssig

Jahrelang habe man darum gekämpft, in Weil der Stadt einen geeigneten Standort für eine Packstation zu finden, erklärte Martin Fichtner. Beim Discounter in der Merklinger Straße 28 sei man schließlich fündig geworden. Die neue Packstation ist eine der jüngsten von annähernd 7000 bundesweit. Und DHL ist mit diesem Angebot auf Expansionskurs, so Fichtner. Bis zum Jahresende sollen es schon 8500 sein. Man wolle mit diesen Automaten den Paketversand in den Städten dezentralisieren und dort ansiedeln, wo die Leute einkaufen.

Zusätzlicher Service für die Bürger

Auf die Frage, ob dadurch nicht die Innenstadt an Zulauf verliere, sagte der Erste Beigeordnete Jürgen Katz, dass durch das Pakete bringen und abholen nicht unbedingt mehr Frequenz in die Läden der Innenstadt komme, auch mit Blick auf die schwierige Parksituation. Die City-Managerin Marion Beck sieht diese Gefahr ebenfalls nicht und betonte, dass man durch die neue Packstation keine Kunden in der Innenstadt verliere. Sie sei vielmehr ein zusätzlicher Service für die Bürger. In Weil der Stadt gibt es drei Postfilialen und zwar in der Kapuzinergasse in der Kernstadt, in der Vorderen Straße in Merklingen und in der Magstadter Straße in Schafhausen. Außerdem gibt es im Kernort und in Merklingen jeweils noch einen DHL-Paketshop.

Noch in diesem Jahr soll auch in Merklingen beim Penny Markt eine weitere Packstation in Betrieb gehen. Die Stadtteile Münklingen und Hausen müssen sich mit Briefkästen zufriedengeben, 15 gibt es insgesamt in der Stadt.