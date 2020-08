Verluste in Hemmingen Corona reißt ein großes Loch in die Kasse

Hemmingen - Man soll die Hoffnung nie aufgeben. Das trifft in Hemmingen sowohl auf die Spitze der Stadtverwaltung zu – wie auf den Gemeinderat. Doch der Reihe nach: Die Gemeinde im Strohgäu hat coronabedingt in diesem Jahr ein Loch im Etat, das sich auf rund vier Millionen Euro beläuft. Zuschüsse vom Land soll es zwar geben – aber wie hoch die sind, weiß im Rathaus momentan noch keiner. „Das muss im Herbst klar werden“, sagt der Bürgermeister Thomas Schäfer (CDU), „alles, was kommt, tut gut.“ Seine Finanzverwalterin Bianca Pfisterer wird etwas konkreter. Sie rechnet mit einer Überweisung aus Stuttgart „in der Größenordnung von etwa einer halben Million Euro“, sagte sie unserer Zeitung. Den großen Rest des Corona-Verlustes finanziere man aus den Rücklagen. Das hat Vorteile – den Banken müsse sie zurzeit Geld fürs Geldverwahren bezahlen. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause den Plänen der Verwaltung zugestimmt.